"Desde fevereiro que temos esta viagem marcada. Eu, o Pedro, o Gonçalo e a Mafalda. Os quatro no Rio de Janeiro, para umas férias de sonho e de crescidos. O Miguel e o Francisco vão para Moçambique com o pai e a Carminho ia ficar com os avós", assim começou por contar a companheira de Pedro Ribeiro, Rita Rugeroni, no Instagram.

De seguida, explicou que à última hora mudou os planos e decidiu levar a filha mais nova nesta viagem.

"Estava tudo certo. Só que afinal... não. Já viajei dezenas de vezes sem os meus filhos, mas desta vez o meu coração falou mais alto. Decidi ontem [dia 26 de dezembro], às duas da tarde, que ela também tinha que vir, que não podia ficar para trás, que o Rio de Janeiro precisava desta gargalhada para ser ainda mais feliz. Que filha minha só podia ser uma garota de Ipanema.Vamos meu amor. Sempre juntas. Acho que a idade me tornou ainda mais mãe galinha", acrescentou.

Por sua vez, antes de aterrar, Pedro partilhou na mesma rede social: "O Rio de Janeiro é uma cidade muito importante para a Rita e para mim, e para a nossa história, juntos. Não estávamos a contar levar a Carminho, mas um conjunto de circunstâncias coincidiram para criar essa oportunidade e acaba por ser um completar de um puzzle, poder apresentar a nossa filha a uma cidade tão 'nossa'".

"É uma viagem pensada para o Gonçalo e a Mafalda e só espero que eles saibam dar o devido valor a este privilégio". acrescentou, referindo-se aos filhos mais velhos, frutos de uma relação anterior.

Uma publicação em que enumera ainda alguns dos momentos que espera viver na Passagem de Ano, no país onde vai desfrutar das altas temperaturas que se fazem sentir nesta altura do ano.

Já depois de aterrar, Pedro acrescentou: "O Rio e tudo de bom que tem esta cidade maravilhosa. Pôr do sol no Arpoador é obrigatório. Celebrar o ciclo da natureza, num sítio que ficou especialmente favorecido no mistério da criação do mundo. Completando um circulo nosso, aqui viemos dar, com a nossa filha. Tudo certo".

Recorde-se que Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni só têm uma filha em comum, a pequena Carminho. O diretor da Rádio Comercial é também pai de Mafalda, Gonçalo e Maria, frutos de relações anteriores, e a locutora é ainda mãe de Francisco e Miguel.

