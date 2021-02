Luís Figo vive dias difíceis depois da partida da mãe, Maria Joana, notícia que chegou esta segunda-feira, 15 de fevereiro. Entretanto, o ex-jogador de futebol já 'quebrou o silêncio' na sua página de Instagram.

Apesar de não ter falado diretamente na morte da mãe, Luís Figo partilhou um vídeo nas stories que foi gravado no meio de uma praia. "Momentos de paz", apenas escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

De recordar que o antigo futebolista já viajou para Portugal e não veio sozinho. A mulher, Helen Svedin acompanhou Figo, como confirmou, entretanto, através de uma publicação que fez também no Instagram, com o mesmo fundo, a praia, destacando que está em Lisboa. Perante a partilha, foram várias as mensagens de apoio enviadas por muito internautas.

