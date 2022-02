Foi no dia 19 de janeiro que Iñaki Urdangarín ficou no centro de mais uma polémica ao serem divulgadas por uma revista imagens suas a passear de mãos dadas com Ainhoa Armentia, uma colega de trabalho.

As fotografias revelaram-se a gota de água no casamento de 24 anos com a infanta Cristina, tendo, dias depois, sido anunciada a separação.

A revista Hola nota agora que o ex-desportista não voltou a encontrar-se com a amante desde que as polémicas fotografias foram publicadas. Tem aproveitado sobretudo para se refugiar no seio familiar.

Iñaki Urdangarín reagiu ao escândalo de imediato, afirmando em declarações aos jornalistas que "são coisas que acontecem".

Já a infanta Cristina ainda não foi vista em público. Sabe-se que passou uns dias em Madrid junto da mãe, regressou às Suíça, onde vive, e depois embarcou rumo ao Dubai na companhia da irmã, infanta Elena, para visitar o pai, Juan Carlos.

