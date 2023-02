Flávio Furtado iniciou no passado domingo, dia 26 de fevereiro, um novo desafio na TVI: comentar as galas do reality show 'O Triângulo'.

Um dia depois, Flávio encontrou-se com Teresa Guilherme, considerada a 'rainha dos reality shows'.

"De olhos postos no futuro", escreveu o comentador na legenda de uma foto de ambos.

Ora veja:

