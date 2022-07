Depois de terem esgotado em horas os bilhetes do concerto que marca o regresso dos D'ZRT, a banda anunciou novas datas.

Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira fizeram uma nova publicação no Instagram onde revelam que vão atuar também no dia 30 de abril no Altice Arena Lisboa. Depois no dia 6 de maio rumam ao norte do país e sobem ao palco do Multiusos de Guimarães.

"Ainda não sei como lidar com o que está a acontecer", reagiu Cifrão.

"Demasiadas pessoas ficariam de fora e não podíamos deixar isso acontecer. Só faz sentido se estivermos todos juntos! Obrigado a todos por este amor", escreveu Paulo Vintém.

"Depois da loucura de ontem em que os bilhetes esgotaram em cerca de 12h, decidimos abrir novas datas para que ninguém fique de fora deste regresso. Obrigado a todos pelo carinho e dia 29, 30 de abril e 6 de maio estamos juntos", disse Edmundo Vieira.