Eis que o príncipe Eduardo já regressou a casa! O irmão do rei Carlos III esteve duas semanas em viagem, no âmbito de uma digressão real que aconteceu em países como a Nova Zelândia e a Austrália.

Conforme adianta o Court Circular, Eduardo aterrou no Aeroporto de Heathrow, vindo da Indonésia, este domingo, 26 de novembro.

Vale notar que Eduardo iniciou a sua visita por Singapura a 14 de novembro, marcando presença numa receção da Commonwealth Games Federation.

A sua ausência foi sentida no banquete de Estado que o rei Carlos III organizou na passada semana no Palácio de Buckingham, em homenagem ao presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-Yeol.

