Depois de ter passado os últimos dias nas Maurícias, onde conseguiu aliar trabalho e descanso, por estar a fotografar a sua nova coleção de biquínis, Liliana Filipa regressou a Portugal.

Chegada a casa, a digital influencer reencontrou-se com os filhos, os pequenos Ariel e Santi, e com o companheiro, Daniel Gregório. Juntos, os quatro viveram um dia em cheio em família.

Depois de um almoço com tudo a que têm direito, o casal e as crianças divertiram-se num passeio por Belém. Os melhores momentos deste dia foram registados em fotos e partilhados com os seguidores do Instagram.

"Casa", lê-se na legenda das imagens, agora disponíveis na galeria.

