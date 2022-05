Depois de ter estado a trabalhar com a Globo durante dez anos, Rodrigo Simas está de saída da estação.

O ator, de 30 anos, comunicou a informação esta sexta-feira, 13 de maio, através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

"Em dez anos, foram oito novelas, duas dança dos famosos, saltibum, participações, aprendizagem, erros, broncas, amizades, família, fãs, torcidas, carinho, amor… Sou muito grato pela minha caminhada todos estes anos. Obrigado", começou por dizer.

"Isso não é um adeus, mas sim um até logo. Muito feliz e realizado de poder voar e desejar outros caminhos. Momento que me encontro a buscar entender que tipo de artista quero ser. PS: No final do ano tem estreia a caminho… 'As Aventuras de José e Durval'. Não percam", completou.