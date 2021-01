Ben Affleck voltou a fazer parte do grupo dos solteiros. Na passada semana foi noticiado na imprensa internacional que o ator de Hollywood tinha terminado o seu relacionamento com Ana de Armas.

Aliás, na época, fotografias do artista a deitar as coisas da ex-namorada no lixo acabaram por se tornar virais nas redes sociais.

Visivelmente cansado de passar por desgostos amorosos, Affleck decidiu fazer "um voto de celibato", conforme revelou um amigo ao jornal britânico Daily Mirror.

"Os amigos do Ben querem que ele faça uma pausa nas relações, que trabalhe nele mesmo e que pare de forçar namoros", revelou a fonte à publicação.

"Ele atira-se de cabeça nestes relacionamentos muito intensos e dá tudo, mas depois acabam assim que termina a lua de mel. Mesmo o Ben sabe que seria melhor se ficasse sozinho por um tempo", acrescenta.

"Ele está focado em si mesmo e nos filhos. Os amigos dele têm brincado com o facto dele ter feito um voto de celibato", completa, referindo que só o tempo dirá se Ben conseguirá ou não ficar solteiro.

Note-se que antes de Ana, o ator teve um relacionamento com a produtora de televisão Lindsay Shookus, e antes disto, em 2018, com a modelo Shauna Sexton.

A relação mais duradoura que se conhece foi com Jennifer Garner, com quem esteve casado durante 13 anos e teve três filhos: Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11 and Samuel, de oito.

