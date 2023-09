Joana Marques tem deixado os seus fãs muito confusos após sucessivas partilhas nas redes sociais onde parece ter abandonado o seu lado mais humorístico e trocista para dar lugar a uma versão mais calma e focada em si mesma, na meditação, mudando até o seu vestuário para tons mais claros e partilhando diversas mensagens motivacionais.

No entanto, na manhã desta terça-feira, dia 12 de setembro, a radialista das manhãs da Rádio Renascença mostrou aos seus seguidores que tudo não deverá ter passado de uma campanha para anunciar o seu novo espetáculo.

No dia 23 de março, no Altice Arena, em Lisboa, a também humorista apresenta "Desconfia - O maior evento de desmotivação do mundo", acrescentando ainda que terá convidados "com histórias nada motivadoras", um evento apresentado por si, que se intitula como "coach desmotivacional".

