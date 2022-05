Jaciara Dias não ficou agradada com o facto de Catarina Siqueira ter sido salva pelos colegas da casa. Os nomeados que estão em risco de sair do 'Big Brother - Desafio Final' são Bruna Gomes, António, Pedro Guedes e Francisco Macau.

No final da gala de domingo, 22 de maio, a também ex-concorrente do 'BB', da TVI, recorreu às stories da sua página de Instagram para mostrar a sua revolta e deixar o seu apoio a Bruna Gomes.

"Nunca saí da gala sem falar com ninguém e hoje eu realmente saí. Estou realmente triste porque nunca vi tanta manipulação dentro de um jogo como foi hoje", começou por dizer.

“Eu não me vou calar. Sabiam que ia salvar a Catarina, mas vou dizer uma coisa, se tirarem a Bruna do 'Big Brother', não têm noção, aí sim, porque eu vou defender sim! Manipulação total! Quero que apoiem a Bruna porque estou cansada da manipulação do 'Big Brother'", rematou.

Leia Também: Nuno Homem de Sá fora do 'Big Brother'. Saiba quem são os novos nomeados