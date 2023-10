Holly Willoughby confirmou que deixará de apresentar o 'This Morning' após 14 anos no programa das manhãs do canal ITV. A notícia surgiu através do seguinte comunicado:

"Avisei hoje à ITV que depois de 14 anos não voltarei ao 'This Morning'. A todos os que já trabalharam no programa ao longo dos anos, muito obrigada. Este é um adeus tão difícil, vocês são incríveis e terei sempre orgulho do que fizemos juntos", revelou na sua página de Instagram.

"Obrigada a todos da ITV pelo apoio. A todos os convidados que se sentaram no nosso sofá, obrigada. Acima de tudo, obrigada aos maravilhosos espectadores. Têm sido tão leais, tão solidários e a melhor companhia todos os dias", diz ainda.

"Foi uma honra fazer parte desta história e sei que ainda tem muitos capítulos pela frente. Infelizmente, agora sinto que tenho que tomar esta decisão por mim e pela minha família. Sentirei muito a vossa falta", completa.

A decisão da comunicadora britânica surge apenas uma semana depois desta ter sido afastada do formato, após virem a público planos de um possível rapto da mesma. Um homem, de 36 anos, foi detido, entretanto, pela polícia, na sequência do caso.

A saída de Holly acontece também meses depois de Phillip Schofield, com quem apresentava o programa, também ter desistido do formato devido a alegados problemas com um membro da equipa.

Leia Também: Harry e Meghan regressam a Nova Iorque para evento muito especial