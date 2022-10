Depois de ter adiado alguns concertos devido a uma infeção pulmonar, Chris Martin foi fotografado com a namorada, a atriz Dakota Johnson.

Como mostram as imagens divulgadas pelo Daily Mail, o cantor esteve a passear com a companheira na praia em Malibu, Califórnia, no passado domingo.

O casal, que mantém uma relação há quatro anos, não se deixou intimidar pelos paparazzi e a proximidade e carinho não passaram despercebidos.

Na ocasião, tanto o cantor, de 45 anos, como a atriz, de 33, estavam com roupas descontraídas e descalços.

