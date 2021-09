Christina Marie e Bruno Alexandre, casal de antigos concorrentes da 'Casa dos Segredos', voltam a ter motivos para celebrar. Depois de há um ano terem sofrido a perda de um bebé, devido a um aborto, Christina está novamente grávida.

"E o arco iris decidiu brilhar. E decidiu dar-nos as boas vindas em casa (Açores). Não podia ter sido em melhor sítio", conta a futura mamã, que descobriu estar grávida em junho deste ano.

O casal revela na imagem escolhida para anunciar a grande novidade que o bebé que está a caminho, cujo sexo ainda não foi revelado, nasce em março de 2022.

"Que challenge têm sido estes últimos meses. Aiii que difícil. Tudo tem sido um misto de emoções, como devem calcular e era de esperar, depois do que aconteceu há 1 ano. Tudo o que sinto é medo. Não posso mentir. A felicidade ainda não me bateu à porta, confesso. Mas um dia de cada vez... pode ser que chegue lá", desabafou ainda ex-concorrente do reality show da TVI, referindo-se ao aborto que em junho de 2020 deixou o casal arrasado.

