Nicolas Cage acredita que desta vez "acertou" no que ao amor diz respeito. O ator, de 58 anos, deu o nó com Riko Shibata, de 27, depois de quatro casamentos terminadas em menos de três décadas.

Em entrevista ao Los Angeles Times, Nicolas Cage falou das pessoas/coisas com as quais mais se importa na vida. Sem hesitar, mencionou Riko, com quem está casado desde fevereiro do ano passado.

"Estou realmente bem casado. Sei que cinco é muito", disse, referindo-se ao número de vezes que deu o nó. "Mas acho que desta vez acertei", afirmou de seguida.

De recordar que o casal conheceu-se no Japão em 2020, quando Nicolas Cage estava a filmar 'Prisoners of the Ghostland'. Atualmente, ambos preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

O ator esteve anteriormente casado com Patricia Arquette, entre 1995 e 2001. Depois deu o nó com Lisa Marie Presley, em 2002, e separaram-se meses depois. O artista reencontrou o amor em 2004 e esteve casado com Alice Kim até 2016. Em 2019 chegou a quarta união, com Erika Koike, que chegou ao fim novamente meses depois.

Nicolas Cage é já pai de Weston Coppola Cage, de 31 anos, da relação terminada com Christina Fulton - com quem namorou nos anos 80 -, e de Kal-El, de 16 anos, fruto do casamento com Alice Kim Cage.

