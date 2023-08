Kevin Hart não podia estar mais orgulhoso da filha mais velha, Heaven, de 18 anos, por ter entrado na faculdade. Ainda assim, o coração de pai não deixa de ficar apertado por ver agora a sua menina longe de casa.

No Instagram, o comediante, de 44 anos, publicou uma fotografia onde surge junto de três dos seus quatro filhos. A imagem parece ter sido captada no quarto de Heaven na residência da faculdade.

"Não estou a chorar, tu estás a chorar... Estou tão orgulhoso da minha filha. Já não lhe posso chamar de menina porque se tornou na jovem mais incrível de todos os tempos!!! Deus sabe que estou muito orgulhoso de ti e que te amo muito. Voa, Heav, voa... o mundo é teu!!! A minha filha está a ir para a faculdade... Chorei no carro", escreveu Kevin Hart junto da referida fotografia.

Na foto, o comediante aparece junto de Heaven, Hendrix, de 15 anos, Kenzo, de cinco, e da mulher, Eniko, de 39.

De recordar que Kenzo e Kaori, de dois anos, são fruto da relação de Kevin com Eniko. Já os filhos Heaven e Hendrix são fruto do casamento anterior com Torrei Hart.

Leia Também: Wanda Stuart feliz com entrada da filha na universidade