Rupert Murdoch vai casar-se de novo. O principal acionista do grupo News Corp, proprietário do jornal New York Post, pediu a companheira, Ann Lesley Smith, em casamento.

Foi ao New York Post que o empresário contou que está noivo, numa entrevista que foi publicada esta segunda-feira.

Rupert Murdoch conheceu Ann em setembro do ano passado, um mês depois de ter finalizado o divórcio da supermodelo Jerry Hall, de 66 anos, em agosto.

"Estava muito nervoso", contou ao jornal ao falar sobre o momento em que pediu a noiva em casamento, tendo oferecido a Ann um anel solitário de diamante Asscher.

"Temia apaixonar-me - mas sabia que esta seria a minha última vez. É bom que seja. Estou feliz", acrescentou.

O New York Post informa ainda que o casal irá dar o nó no final do verão deste ano. Este será o quinto casamento de Rupert Murdoch.

O empresário, recorde-se, casou-se pela primeira vez em 1956 com Patricia Booker, de quem se separou em 1967. Depois deu o nó com Anna Murdoch Mann, em 1967, união que chegou ao fim em 1999. Nesse mesmo ano voltou a casar, dessa vez com Wendi Deng, tendo-se separada em 2013. O casamento com Jerry Hall durou entre 2016 e 2022.

Rupert Murdoch tem seis filhos. É pai de Prudence, de 65 anos (do casamento com Patricia Booker), Elisabeth, de 54, Lachlan, de 51, James, de 50, (do casamento com Anna Murdoch Mann), Grace, de 22, e Chloe, de 20, (do casamento com Wendi Deng).

Por sua vez, Ann Lesley Smith "está viúva há 14 anos". Esteve casada com o cantor country Chester Smith, que morreu em 2008.

Leia Também: Após ficar noivo no Dia dos Namorados, filho de Rod Stewart casa-se