Robert De Niro deu as boas-vindas ao sétimo filho. O ator, de 79 anos, deu a novidade durante uma entrevista ao ET Canada esta semana.

Depois do repórter o ter questionado sobre como era ser pai de seis filhos, o artista, respondeu:

"Sete na verdade. Acabei de ter um bebé".

O artista, contudo, não deu pormenores sobre o sexo ou o nome da criança.

Da mesma forma, a identidade da mãe do bebé permanece em segredo.

Vale notar que o último relacionamento amoroso que foi noticiado em relação à estrela foi com a instrutora de artes marciais Tiffany Chen, com quem foi visto de mãos dadas em julho de 2022.

Recorde-se que De Niro é pai de Drena, de 51 anos, e Raphael, de 46, que nasceram do primeiro casamento com Diahnne Abbott. É também pai de Elliot, de 25 anos, e Helen, de 11 anos, frutos da união de 20 anos com Grace Hightower, que terminou em 2018.

A estrela de cinema tem ainda mais dois filhos gémeos, Aaron e Julian, de 27 anos, do relacionamento acabado com Toukie Smith.

