Melanie Griffith conseguiu voltar a impressionar os seus seguidores do Insatgram. A atriz, atualmente com 63 anos, voltou a dar provas da sua excelente forma física através de uma imagem partilhada na referida rede social.

A atriz surge na fotografia ao lado do florista Jeff Leathem - famoso por trabalhar com a família Kardashian-Jenner. Melanie Griffith aparece com roupa de treino e é ao levantar os braços para a foto que deixa em grande destaque a sua cintura fina e a barriga lisa que não passou despercebida ao olhar atento dos fãs.

Ora veja: