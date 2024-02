Demi Moore já conta com 61 primaveras, no entanto, parece que a idade não passa por ela, pelo contrário. Prova disso são as fotografias que mostram a atriz de Hollywood à chegada aos estúdios do 'The Late Show With Stephen Colbert', esta quarta-feira, 31 de janeiro, em Nova Iorque.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a personalidade optou por um vestido, estilo blazer, com apontamentos em renda transparente, que lhe conferiu um visual elegante, mas com um toque de sofisticação.

A ex-mulher de Bruce Willis completou o conjunto com uns clássicos stilletos pretos.