"O novo elemento da equipa chega dentro de algumas semanas", anunciou a mulher de Boris Johnson, Carrie Johnson, através da rede social Instagram.

Desta forma, a esposa do antigo primeiro-ministro britânico tornou público que está grávida do terceiro filho.

"Senti-me muito exausta durante a maior parte dos últimos oito meses, mas mal podemos esperar para conhecer este pequeno", disse ainda, revelando que o irmão mais velho, Wilf, "está muito animado" com a chegada do bebé e fala sobre isso "sem parar", já Romy ainda não faz ideia do que a espera.

Este será o terceiro rebento em comum entre Boris e Carrie Johnson, mas é também o oitavo filho para o político. Aos 58 anos, já é pai de quatro filhos nascidos do seu casamento, em 1993, com Marina Wheeler e tem ainda uma filha com a consultora de arte Helen Macintyre - nascida em 2009.