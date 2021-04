Jennifer Aniston vai aos 52 anos viver o sonho da maternidade. A atriz prepara-se para adotar uma menina, revelam fontes próximas em declarações à imprensa internacional.

Jennifer foi casada duas vezes, com Brad Pitt e Justin Theroux, mas não teve filhos em nenhuma das relações.

Segundo as fontes, a atriz decidiu adotar uma menina do orfanato Casa Hogar Sion, no México, uma instituição que já apoiava há bastante tempo.

A grande novidade terá sido partilhada recentemente com o elenco da série 'Friends', quando todos se reuniram. As meninas, Lisa Kudrow e Courteney Cox, já sabiam da adoção por terem uma relação de grande proximidade com a atriz, mas os meninos, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt Le Blanc, ficaram a saber nesta reunião para gravações da icónica série e estão "muito felizes".

Jennifer Aniston deve terminar o processo de adoção em junho deste ano, depois de ter dado entrada com os papéis o ano passado.

