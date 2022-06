"A família pousou no Alentejo", escreve Catarina Furtado ao anunciar que está de férias por terras alentejanas na companhia do marido, João Reis, e dos filhos do casal.

"Pousar é o verbo certo. E amar também", assegura a comunicadora ao partilhar as imagens que melhor representam estes dias de descanso.

A comunicadora, de 49 anos, mostra-se em momento de descontração, onde aparece em biquíni, em trocas de carinho com os filhos e sobretudo em momentos de grande felicidade e plenitude. Sem esquecer o elemento canino da família, a cadela Olívia, que "numa excitação imensa" acompanhou os donos.

Leia Também: Catarina Furtado sobre retiro no Equador: "Tempo para a simplicidade"