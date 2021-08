Aos 45 anos, Charlize Theron exibiu a boa forma física durante as férias na Grécia, como destaca o Page Six. A atriz está a desfrutar de uns dias de descanso e foi 'apanhada' num iate, com um biquíni preto, esta terça-feira.

Charlize não está sozinha, tendo a companhia dos filhos, Jackson, de nove anos, e August, de cinco.

E além das imagens dos paparazzi, a própria atriz fez questão de destacar as férias na sua página de Instagram, tendo publicado um vídeo onde aparece a saltar do iate para o mar com os seus meninos. Veja o vídeo na galeria.

