Katie Holmes surpreendeu os que a seguem no Instagram ao mostrar uma sensual sessão fotográfica que protagonizou recentemente.

Apesar de ser uma pessoa mais reservada, a atriz, de 41 anos, aceitou o convite e colocou em destaque o seu lado mais sexy na última edição da Flaunt Magazine.

Com uma lingerie preta, com algumas transparências, um blazer e umas sandálias de salto alto, tudo no mesmo tom, foi assim que Katie posou para as lentes do fotógrafo William Lords.

