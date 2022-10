O rapper NBA Youngboy é oficialmente pai de 10 filhos.

O artista, de 22 anos, cujo nome verdadeiro é Kentrell DeSean Gaulden, deu as boas-vindas ao segundo filho com a noiva, Jazlyn Mychelle.

O casal já partilhou uma fotografia do menino, que foi batizado como Klemenza Tru.

Os dois são ainda pais de outra menina, Nora, que nasceu em 2021.

Vale notar que o rapper é pai de mais oito filhos frutos de relações anteriores com sete mulheres: Kentrell Jr, de 20 meses, do relacionamento com Iyanna ‘Yaya’ Mayweather, filha de Floyd Mayweather, Kodi Capri, de dois anos, do envolvimento com Drea Symone (com quem se acredita que terá outra filha, cujo nome não foi revelado).

O artista também é pai de Armani, de dois anos e Kayden, de seis (a mãe é Nisha), de Kacey, de três anos, da relação com a influencer Jania Bania, de Taylin, de cinco anos, que nasceu do envolvimento com Nia, e Kamiri, de cinco, rebento da relação com Starr Dejanee.

Para além disso, Youngboy também assumiu os deveres paternais do filho de Dejanee, apesar de não ser seu filho biológico.

