Catarina Castanhas foi mãe pela segunda vez no passado dia 21 de setembro. A jovem de 21 anos partilhou a novidade na sua conta oficial de Instagram, mostrando uma fotografia com o pequeno Santiago Maria ao colo e acompanhada pelo namorado.

"Nem imaginam a 'loucura' boa que vivemos foi tão rápido e tão mágico que não deu tempo de nos prepararmos psicologicamente para o dia de ontem. Estamos felizes e sonhámos contigo estes 9 meses foste e és muito desejado. Bem-vindo", escreveu a cantora.

Recorde que Catarina Castanhas ficou conhecida pela vitória do programa 'All Together Now', isto depois de ter participado também no 'A Tua Cara Não Me É Estranha - Kids', também na TVI.

