Romeo Beckham, filho de David e Victoria Beckham, apareceu pela primeira vez esta segunda-feira, dia 29, na red carpet de um evento público com a namorada.

Romeo, de 19 anos, surgiu ao lado de Mia Regan na gala dos British Fashion Awards, que decorreu no Royal Albert Hall - em Londres.

O filho do casal Beckham primou pela elegância com um fato preto estilo militar, enquanto Regan, também de 19 anos, brilhou com um vestido Proenza Schouler.

Espreite as imagens na galeria.

David e Victoria Beckham, recorde-se, são ainda pais de Brooklyn, de 22 anos, Cruz, de 16, e Harper, de 10.

