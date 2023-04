Millie Bobby Brown vai casar-se! A jovem protagonista de 'Stranger Things' namora há três anos com Jake Bongiovi e ambos consideraram que esta é a altura certa para dar um passo em frente na relação.

Foi no Instagram que a atriz, de 19 anos, anunciou o noivado, deixando em êxtase os milhares de seguidores que tem nesta rede social.

"I've loved you three summers now, honey, I want 'em all [amei-te há três verões atrás, querido, quero-os a todos]", escreveu Millie na legenda da publicação, citando parte da letra do tema 'Lover', de Taylor Swift.

Veja abaixo:

