Pela primeira vez, o filho mais velho do rei Christian X e da rainha Mary assumirá as funções de regente na ausência do monarca.

Hoje, 31 de janeiro, Frederico da Dinamarca inicia a sua primeira visita ao estrangeiro, nomeadamente à Polónia, enquanto rei. Tal como a legislação dinamarquesa estabelece, quando o monarca está ausente do país, um membro da família real é eleito como regente. Ora, conforme destaca a revista Hola!, o príncipe Christian, seu filho mais velho, assumirá pela primeira vez esta responsabilidade. Note-se que entre as pessoas que podem assumir a regência está a rainha Margarida, mãe de Frederico X, a princesa Benedita, a rainha Mary e até o príncipe Joaquim, irmão do soberano. Assim, aos 18 anos, Christian terá a seu cargo as responsabilidade enquanto chefe de Estado durante os três dias de ausência do pai. Neste papel, Christian poderá negar e assinar um projeto de lei, celebrar audiências e até mesmo nomear ou destituir ministros, se assim a ocasião o exigir. Recorde-se que Frederico X subiu ao trono no passado dia 14 de janeiro, na sequência da abdicação da rainha Margarida. Leia Também: Ex-marido quebra silêncio sobre fotos de Genoveva e o rei Frederico X