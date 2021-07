Manuel Luís Goucha recebeu esta quinta-feira, dia 29, no seu programa das tardes da TVI uma convidada especial. A jovem Ariana Almeida, antiga participante do programa 'Masterchef Júnior' esteve no 'Goucha' para revelar a sua luta conta a depressão e distúrbios alimentares.

"O que eu passei foi muito duro. Foram meses e meses, mas se uma coisa foi boa é que aprendi a lidar com isso, estou a aprender...", explica a jovem adolescente, atualmente com 14 anos, referindo-se aos comentários negativos sobre a sua pessoa.

Ariana, recorde-se, participou no programa da TVI quando tinha 10 anos.

