Luciana Abreu completou 38 anos esta quinta-feira, dia 25 de maio, e mostrou nas stories da sua página de Instagram algumas imagens dos festejos.

Nos vídeo publicados na rede social, o que não passou despercebido foi o original bolo de aniversário em forma de malagueta. De referir que Luciana Abreu tem uma música que se chama precisamente 'Malagueta'.

Veja o referido bolo no vídeo da galeria e o momento em que cantou os parabéns ao lado das filhas mais novas, as gémeas Amoor e Valentine, fruto do casamento terminado com Daniel Souza. A cantora é ainda mãe de Lyonce e Lyanni, da relação anterior com Yannick Djaló.

