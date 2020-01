Filipa Gomes decidiu afastar-se por uns dias das redes sociais para estar mais presente em casa, junto da sua família, como a própria acabou por explicar aos seguidores esta segunda-feira.

Ao lado de uma fotografia onde surge na companhia dos filhos, Julieta e Viriato, e do companheiro, Jorge Trindade, a chef começou por escrever: "Tive fora, minha gente boa. Não fora fora, tipo 'estrangeirou'! Nem completamente fora, que até fui fazendo uns stories (especialmente para partilhar todo o amor que me têm enviado em forma de 'o meu twist nas vossas mãos!' Obrigada de coração) mas fora do feed. É que, como repararam, o calendário estava mesmo a pedir que passássemos mais tempo com os que amamos e que procrastinássemos um poucochinho mas de forma ativa, como se fazia antigamente, com abraços, mimos e horas à mesa. E assim foi. 15 dias bastante presente na real life e um pouco out do 'social strefen'".

No entanto, agora fez questão de recorrer à sua conta do Instagram para desejar um "bom ano" a todos os que a acompanham. Além disso, aproveitou para deixar ainda um apelo para a redução do consumo de carne e de plástico.

"Mas com isto tudo, chega a Reis e dou conta que nem um 'saudinha' vos desejei. Portanto cá vai: bom ano minha gente! Que venha carregado de saúde. Física e mental. Havendo isso, o resto acontece, garanto! Ah e um pouco mais de amor, por favor. Que não vale de nada estarmos rijos como um pêro, e sermos umas bestas intolerantes. Já agora, de é para desejar: bora tentar reduzir o consumo de carne e também ficar atentos à quantidade de plástico altamente desnecessário que acabamos por levar para casa. É isto! Bom ano", rematou.

