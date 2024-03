Anya Taylor-Joy marcou presença na cerimónia dos Óscares e levou consigo um acompanhante muito especial.

A atriz contou com a companhia do pai, Dennis Alan Taylor, e na sua conta no Instagram explicou o motivo pelo qual o levou, revelando que cumpriu uma promessa que lhe fez quando era ainda criança.

"Um momento de sonho. Quando eu tinha 12 anos prometi ao meu pai que, se um dia me convidassem para os Óscares, levava-o comigo. Cheia de gratidão", escreveu, partilhando algumas imagens da celebração, uma das quais aparece de mãos dadas com o pai.

