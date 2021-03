António Zambujo respondeu a uma série de perguntas colocadas pelas 'As Três da Manhã', da rádio Renascença. Uma delas foi relativa ao polémico comentário que este fez quanto ao decote de Aurea, numa das galas do 'The Voice', programa da RTP.

"Fiquei arrependido pela forma como aquilo depois foi utilizado. Na altura saiu-me, e a Aurea que conhece-me muito bem, sabe que aquilo saiu de forma espontânea e se qualquer malícia", defendeu.

Recorde-se que na altura Zambujo disse: "O Pedro Abrunhosa na semana passada saía por cima, esta semana sai por baixo".

Leia Também: Angelina Jolie e as provas de violência doméstica em processo de divórcio