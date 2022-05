Nas horas que seguiram à saída da casa mais vigiada do país, António Bravo esteve com a colega e amiga Ana Barbosa a colocar a conversa em dia.

Na manhã desta quarta-feira, marcou presença no 'Dois às 10' e esteve depois à conversa com os jornalistas, tendo afirmado que "não se arrepende" de ter entrado de novo no reality show.

Já fora do jogo, António Bravo mostrou-se surpreendido por Bernardo Sousa "achar que toda a gente se aproxima de Bruna [Gomes] por estratégia". "Acho que, de certa maneira, lhe tira um bocado o mérito. Quer dizer, a miúda é um espetáculo. Não faz muito sentido", acrescentou.

António Bravo foi ainda questionado se também tinha recebido algum contacto de Nuno Homem de Sá, antes de entrar na casa mais vigiada do país, para fazerem uma "aliança". "Não, não recebi nada. Sabia que ele tinha mandado uma mensagem à Ana [Barbosa]. Por isso é que ao início dizia que se ele mandou à Ana, acham que não mandou à Débora [Neves]? Mas a mim não mandou, se calhar não gostava de mim. Só a namorada dele é que me mandou mensagem a desejar boa sorte", contou.

Dentro da casa mais vigiada do país, António Bravo acabou por ser muito criticado por causa de uma frase polémica. Assunto que comentou durante a conversa com os jornalistas.

"Aquilo foi uma piada que mandei que foi: 'aquele parece aqueles autocarros da Cerciaz que passam e têm as pessoas a dizer adeus'. É daquelas coisas que toda a gente em casa manda este tipo de piadas quando está com os amigos, que são rebuscadas, atrevidas... Mas é em casa. Eu ali estou num programa de televisão, a trabalhar, mas estou em casa. E às vezes [esquecemo-nos que estamos a ser filmados]. Aquilo saiu-me e a meio da piada disse cala-te boca. Nunca mais me lembrei disso e achei que nem tinham dado por isso. Mas é como eu digo, atrás de um telefone toda agente é santo e ninguém parte um prato", reagiu.

Nesta edição, gostava que ganhasse fosse Bruna Gomes ou Gonçalo Quinaz. Apesar de também apoiar Catarina Siqueira, acredita que está não vai estar na disputa pelo prémio.

Questionado se o programa estava feito para Bruna Gomes, António partilhou: "De uma maneira sim. A Bruna é como se não tivesse saído da casa e sendo uma das preferidas para ganhar a edição dela, é perfeitamente normal que ela saia com o cheque".

Em relação às especulações da história de Catarina Siqueira ter uma 'crush' por Gonçalo Quinaz, António Bravo diz que "não faz sentido nenhum", explicando que a atriz apenas gosta de estar com o ex-futebolista, que é um amigo para a apoiar no 'BB'.

A suposta 'manipulação' da TVI nas votações foi também tema de conversa, com António Bravo a comentar: "Um programa de televisão tem de dar dinheiro. E às vezes há votações que dão mais dinheiro do que outras, por isso fica melhor ter esse tipo de votação durante semanas a fio do que outras que não dão tanto".

António falou também sobre possíveis novos desafios na TV, e destacou: "Quando fizeram o casting para ser apresentador [na TVI] perguntaram-me se não ia. Mas ia ao casting como se estou com contrato com a TVI até setembro? Eles já me têm aqui por isso se quiserem chamam-me. Vou só para dizer que fui a um casting? Não faz muito sentido. Se tiver de acontecer vai acontecer, mas não vou ficar à espera aconteça".

"Em tudo o que faço entrego-me a 100%. Gosto de experimentar para ter a certeza que gosto ou não. Sei que sou um bom comunicador e gostava de fazer alguma coisa relacionada com apresentação, reportagem...", partilhou depois, referindo também que não diz que não a "experimentar fazer uma novela", por exemplo.

Além disso, não deixou de confessar também que estaria disposto a entrar no 'Big Brother Brasil', uma vez que é uma experiência "completamente diferente" e que o valor a receber é maior. "Não digo nunca, por isso não vou dizer que fechei as portas. A verdade é que estou um bocado cansado deste formato porque é mais do mesmo", acrescentou, explicando que em Portugal gostava de viver um desafio diferente, como o 'Dança com as Estrelas'.

Agora, o concorrente vai aproveitar o mês de junho para 'descansar' com o namorado e vai depois começar a trabalhar em julho, no Alentejo, onde vive atualmente. "O que aparecer, aparecerá, mas não vou ficar sentado à espera que apareça", disse, referindo-se a possíveis oportunidades na televisão.

Questionado sobre para quando o casamento, explicou que "vão esperar pelo menos mais um ano" para 'estabilizar' a vida. Isto porque passou vários meses no reality show, logo, ficaram algum tempo separados.

"Vamos vendo como é que as coisas estão e vamos tendo alguma estabilidade", frisou, realçando que o casamento é algo sério e que não quer dar o nó "só porque sim", e depois as coisas correrem mal por não terem a vida "estruturada".