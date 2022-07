António Raminhos usou a sua conta de Instagram para responder a uma pergunta sobre o WhatsApp: "Confiam em pessoas que desativam os recibos de leitura?".

O comediante tem uma opinião bem definida, a qual fez questão de partilhar.

"É sempre um terreno muito pantanoso! Fico sempre naquela... uma pessoa que não quer que os outros saibam que viu as suas mensagens é porque não está confortável com a frontalidade. Porque às vezes chega aquele convite e em vez de a pessoa dizer 'eh pá não posso, não quero, não me apetece' simplesmente não responde e deixa a outra pendurada", defende.

"O não ter o recibo de leitura é só para responder quando lhe agrada. Na realidade, há pessoas que, elas próprias, não têm recibo de leitura no dia-a-dia", considera.

Por fim, nota: "Eu tenho recibo de leitura... para o bem e para o mal! Não invalida que mensagens fiquem por responder, geralmente por esquecimento, mas assumo a culpa depois".

Qual a sua opinião?

