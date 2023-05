Foi ao destacar a fotografia de Tatiana, de nove anos, que António Raminhos contou a história da menina que vive perto de si.

"Imaginem uma menina loura de nove anos. De olhos tão claros que nem dá para perceber de que cor são. Um sorriso contagiante e que será a sua melhor forma de comunicar com os pais e os irmãos... porque, entre outras dificuldades, a Tatiana não fala. Portadora de uma doença rara, com incapacidade de 95%, a Tatiana é totalmente dependente para as rotinas da vida quotidiana. É minha vizinha, conheço a mãe e a história", começou por destacar na sua página de Instagram.

"Os gastos mensais com terapias e consumíveis rondam os 500 euros e não suportar este valor significa que a Tatiana pode ficar sem aquilo que já adquiriu e ficar cada vez mais num mundo isolado da sua família. Queremos dar, pelo menos, um ano mais tranquilo à família", explicou, deixando depois um pedido de ajuda.

"Criámos este crowdfunding para que possam contribuir e divulgar o mais que possível. Um euro de 10 ou 15 mil pessoas imaginem a diferença! Está um link no meu perfil ou procurem este: https://ppl.pt/causas/Tatiana. Posso contar convosco?", rematou.