António Raminhos está de férias com a família, período que aproveita para divertir os seguidores com as aventuras vividas.

Desta vez, o humorista partilhou uma fotografia dentro de água onde brinca com o seu longo cabelo.

"Imagens inéditas do batismo de Jesus", escreveu Raminhos na legenda da divertida publicação.

Nos comentários, os seguidores mostraram-se divertidos, havendo mesmo quem comparasse a figura pública ao bailarino Joaquín Cortés.

Leia Também: Catarina Raminhos quis tirar uma foto sozinha e foi isto que aconteceu