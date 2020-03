Em casa de António Fagundes foi dia de festa esta quarta-feira, 4 de março. A mulher do ator brasileiro, Alexandra Martins, celebrou mais um aniversário.

Uma data que foi destacada na página do Instagram do artista. "Hoje [4 de março] é o aniversário do meu amor. Parabéns, minha linda. Treze anos juntos, muitos anos novos pela frente sempre ao seu lado", escreveu António Fagundes.

Perante a partilha, foram muitos os fãs do ator que também fizeram questão de assinalar a data na caixa de comentários.

