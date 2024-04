António Bravo foi uma das personalidades presentes num evento da Nespresso, que aconteceu na tarde desta terça-feira, 9 de abril, no Convento do Beato, em Lisboa.

O Fama ao Minuto esteve à conversa com o ex-concorrente de reality show e atual comentador do 'Big Brother'.

Questionado sobre como estava a viver este desafio, António notou que "é sempre bom comentar" e que o gosta de fazer de maneira "descontraída".

"É um momento muito divertido do meu dia. Para mim é uma coisa descontraída, não tenho um registo chato ou pesado. A verdade é que aquilo não passa de um programa de entretenimento e lá dentro já é tão maçudo que se nós cá fora também formos torna-se uma chatice", considera.

Tendo já vivido a experiência do 'Big Brother' de diferentes perspetivas - enquanto concorrente e comentador - António afirma que comentar é muito mais "seguro", uma vez que tem espaço para se desligar quando chega a casa.

Este considera que divide opiniões: "ou se gosta ou não se gosta". "Também me rio com as críticas negativas e respondo a todas. Dou um troco sarcástico e divertido. São coisas que não me interessam. Vejo aquilo com algum humor", acrescentou, referindo-se aos 'haters' nas redes sociais.

"Quando sais do programa é uma coisa que demoras a interiorizar. São pessoas que não te conhecem e que te colocam em causa por tudo e por nada. Hoje já estou super balizado contra isso", garante, por fim.

Voltar ao Big Brother? Não, obrigado

Sempre atento ao que se passa dentro da casa mais vigiada do país, António revelou que o seu concorrente preferido desde o início é Kika - Luís Fonseca.

"Ele não dá muito nas vistas, mas no meio de tanta confusão vês ali um castiço sentado a olhar do género 'o que é que eu estou aqui a fazer?' e manda umas larachas para o ar. Acho que é um potencial vencedor, pelo menos um finalista é de certeza", considera.

Tendo já participado no 'Big Brother' três vezes, António afirmou que não voltaria a participar no reality show, a não ser que fosse num formato totalmente diferente, como por exemplo, 'Perdidos na Tribo'.

"Viver numa casa com não sei quantas pessoas para mim já não é aliciante. A não ser que fosse uma coisa muito bem paga", atira, entre risos.

"Entrei muito sem expectativas, só queria fazer o reality show e esse objetivo foi concretizado. A longo prazo sinto como se o primeiro lugar tivesse sido meu porque me foram abertas portas dentro do 'Em Família'", sublinha, mostrando-se grato.

Agora, António está a gerir as redes sociais de um grupo de restauração e tem os seus dias mais do que preenchidos. Apesar de andar sempre numa correria, mostra-se feliz, até porque "quem corre por gosto, não cansa".

