Como já lhe havíamos dado conta aqui, no grupo dos 20 concorrentes do novo programa da SIC destacam-se dois nomes. Um deles, ficou conhecido por namorar com um ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI.

Trata-se de Luís Henrique, que aos 30 anos procura agora um novo desafio. Passa a ser conhecido como participante do novo programa da estação de Paço de Arcos, embora nos últimos tempos tenha sido falado pelo namoro com António Bravo.

Nas stories do Instagram, foi o próprio António a reagir à participação do companheiro no novo formato da SIC.

"O que é que tu estás a fazer na concorrência?", atirou António Bravo, em tom de brincadeira. "Não sou eu, é claramente o meu homónimo", atirou Luís.

