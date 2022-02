António Bravo, finalista do 'Big Brother 2021', apareceu num dos últimos 'Extras' da versão 'Big Brother Brasil 2022'.

"Hoje acordei com o meu Instagram e com o meu Twitter inundados de mensagens, sabem porquê? Porque eu ontem apareci no 'Extra do Big Brother Brasil' depois da gala de expulsão", conta.

Em seguida, António revelou o vídeo, disponível em baixo, da sua pequena participação no programa.

"Acabei de ver mais um episódio do 'Big Brother Brasil' e é exatamente por isto que sou viciado na versão brasileira. Porque é que em Portugal não fazem igual?", diz o ex-concorrente nas imagens.

