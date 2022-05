António Bravo decidiu colocar um 'ponto final' na agitação que criou durante a participação no 'Big Brother - Desafio Final' depois da frase polémica que o levou a ser muito criticado.

Assunto que já tinha abordado anteriormente, inclusive em conversa com os jornalistas depois de sair da casa mais vigiada do país.

"Aquilo foi uma piada que mandei que foi: 'aquele parece aqueles autocarros da Cerciaz que passam e têm as pessoas a dizer adeus'. [...] Aquilo saiu-me e a meio da piada disse cala-te boca", disse na altura.

Este domingo, numa publicação que fez na sua página de Instagram, começou por escrever: "Quando estamos em casa, falamos dos mais diversos assuntos e dizemos as mais diversas piadas, sem ter medo de quaisquer consequências, pelo simples facto de estarmos entre quatro paredes. As minhas quatro paredes no último mês, eram constantemente gravadas e em tempo real para que vocês nos pudessem acompanhar".

"A realidade de que estamos num reality show e nessas circunstâncias, acompanha-nos todos os dias… mas muitas vezes desligamos o botão e esquecemo-nos de que tudo o que dizemos e fazemos pode ter consequências positivas ou negativas. Foi o que me aconteceu", acrescentou.

"Num dos dias dentro da casa, comparei, em tom de piada, as caretas de um colega com uma situação a que assisti durante a minha adolescência. Nunca mencionei nenhuma instituição em especifico, nem falei de crianças. A verdade é que as redes sociais fizeram-no por mim e, como atrás de um teclado ninguém parte um prato e existe uma maioria que gosta de ‘meter o bedelho’ em tudo só porque sim, essa situação foi extrapolada ao ponto de apelarem à minha expulsão e de, ao dia de hoje, exigirem um pedido de desculpas constante", relatou.

"Para que não restem dúvidas, faço aqui um pedido de desculpas geral a quem, de uma maneira ou de outra se sentiu ofendido com o que eu disse, não foi de todo o meu intuito. Aproveito também para dizer que é a última vez que abordo este assunto", destacou.

"A vida continua e graças a Deus, todos nós somos mais que momentos menos felizes que temos na vida", disse, por fim.