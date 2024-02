Kate Middleton fez uma nova aquisição na sua equipa. A princesa de Gales contratou o antigo escudeiro da rainha Isabel II para ser seu secretário pessoal.

Segundo o The Times, Tom White começou a trabalhar com Kate no ano passado. Note-se que o lugar estava por ocupar desde 2022, após a saída de Hannah Cockburn-Logie.

Tom White, que tem título militar de coronel, foi o primeiro oficial da Marinha a assumir a posição de escudeiro. Este manteve a função até à morte da mãe de Carlos III, em setembro de 2022.

