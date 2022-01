Uma antiga empregada do príncipe André revelou uma função insólita que tinha de cumprir, a qual lhe foi incumbida pelo filho da rainha Isabel II: passar uma hora por dia à procura de ursos para aumentar a coleção pessoal de André, que já tinha 72 exemplares.

Charlotte Briggs, que trabalhou no Palácio de Buckingham nos anos 1990, revelou ao The Sun que tinha de organizar os ursos em cima da cama do príncipe e no seu quarto.

"Assim que consegui o trabalho falaram-me dos ursos e fiquei surpreendida com o quanto ele os queria", notou. "Até tive um dia de formação. Tudo tinha de ficar bem. Foi tão peculiar", confessou.

A entrevistada sublinha que os ursos tinham de estar organizados por tamanho, desde o mais pequeno até ao maior. "Era tão estranho. No final de contas ele era um homem adulto que servia em Falklands. Mas adorava os ursos e foi muito claro em como os queria organizados", sublinhou.

Recorde-se que o príncipe André está envolvido num processo judicial depois de ter sido acusado de abusos sexuais por Virginia Roberts Giuffre, na altura menor de idade.

Leia Também: Príncipe André abandona redes sociais após renunciar títulos militares