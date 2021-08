Depois de finalizar o divórcio, Mary Kate Olsen vê parte da sua história com Olivier Sarkozy cair no esquecimento com a venda de uma das casas que pertenciam ao ex-casal.

O imóvel, localizado em Nova Iorque, tinha sido adquirido em 2014 e Mary e Olivier apostaram em algumas obras para reformular o espaço. Contudo, nunca chegaram a habitar a casa.

Com o divórcio, a antiga estrela infantil perdeu o imóvel, que está agora no mercado por 11,5 milhões de dólares (9,71 milhões de euros).

