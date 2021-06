Sandrina Pratas não podia estar mais feliz com a sua atual forma física. A ex-concorrente do 'Big Brother' emagreceu 15 quilos e mostrou as diferenças através de uma publicação que partilhou na sua conta de Instagram.

"Agora sim. Estas fotos têm uma diferença de dois anos, antes não conseguia vestir um biquíni, nem mostrar o meu corpo...", lembra.

"É verdade, menos 15 quilos, tive muitas ajudas não só de cirurgias, mas sim psicológica. Tive me controlar com a minha alimentação, fazer um pouco mais de exercício. Também com a ajuda da minha clínica e das ótimas profissionais que me ajudaram a realizar o meu sonho", nota.

"Não tenho palavras, agora sim posso gritar ao mundo que gosto de mim. Estou mesmo turbinada", completa, visivelmente orgulhosa.

Leia Também: Após cirurgias, Sandrina do 'Big Brother' exibe curvas em biquíni