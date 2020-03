No passado dia 19, foi noticiado que o príncipe Alberto do Mónaco testou positivo para o novo coronavírus. Informação avançada pela casa real, que logo frisou que o monarca, de 62 anos, apresentava sintomas ligeiros e estava a recuperar em isolamento.

Uma das questões que se levantou foi acerca da saúde da mulher, princesa Charlene, e dos filhos, os gémeos Gabriella e Jacques, de cinco anos. Mas segundo o príncipe, não há indicação de que corram perigo de contrair o vírus.

A última vez que Alberto esteve com a mulher e as crianças foi no dia 14 de março na casa de campo da família. Charlene por lá permaneceu com os filhos e devido à propagação da Covid-19, como medida de prevenção, acabou por não voltar para junto do marido.

Leia Também: Covid-19: Apesar de infetado, príncipe Alberto do Mónaco "sente-se bem"