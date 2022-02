Em casa de Carolina Patrocínio é dia de festa esta quarta-feira, 16 de fevereiro. Isto porque a filha da apresentadora da SIC, Frederica, completa seis anos.

Uma data que foi destaca no Instagram, onde as tias Mariana e Inês Patrocínio fizeram uma publicação para assinalar os anos da menina.

Mas não ficou por aqui. Momentos depois, foi a vez da tia e madrinha Rita Patrocínio desejar publicamente um feliz aniversário à pequena Frederica.

"Parabéns afilhada mais fofa do mundo, Fé", escreveu numa fotografia onde a menina aparece com um rasgado sorriso no rosto junto da irmã mais velha, Diana, e da mãe, Carolina Patrocínio.

© Instagram

De lembrar que além de Frederica e Diana, Carolina Patrocínio é também mãe de Carolina e Eduardo, do casamento com Gonçalo Uva.

Nas stories da sua página de Instagram, a apresentadora da SIC destacou também um vídeo que foi gravado pela irmã Victoria Jacobi, onde a família surge a cantar os parabéns a Frederica. Veja na galeria.

